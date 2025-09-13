Alex Márquez, a pesar de la caída de Marc señala que será "una buena noticia su título"

"Es buena noticia que el título vaya a ir para casa, es lo más importante que, al 99 por ciento, se lo vaya a llevar Marc para casa, y también es una buena noticia para mí y para el subcampeonato", afirma Alex Márquez.

"Es un resultado para estar contento pues ha sido un día muy positivo, mucho mejor de lo que me esperaba al estar en Misano y siendo una pista como es con una adherencia muy alta, así que hay que seguir de la mejor manera posible, aunque he cometido algunos errores durante la 'sprint', la salida no ha sido muy buena y creo que me ha faltado ser un poquito más valiente en las curvas uno, dos y tres", ha reconocido Alex Márquez.

De sus fallos iniciales ha explicado que había "leído mal la situación y no me he colocado bien, pero por lo demás he intentado ir hasta el final y cuando Marc se caía he intentado estar cerca de Bezzecchi para meterle presión, he visto que cometía algunos pequeños errores y he pensado '¡buah!, a lo mejor al final tenemos alguna posibilidad', pero ha sido más rápido que nosotros durante todo el fin de semana".

"Será difícil, pero si mejoramos un par de cosas, en las curvas uno y diez, creo que podemos tener posibilidades, así que tenemos que intentar minimizar, no minimizar sino maximizar los riesgos que hay aquí para llevarnos a casa el máximo posible", insistió Alex Márquez.

