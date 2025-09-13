Bezzecchi, contento por la victoria, afirma que "no esperaba el adelantamiento de Marc"

"Tenía 0,4 décimas de ventaja y enseguida le tenía pegado al culo, pero no me esperaba el adelantamiento allí, pensé que lo intentaría en la curva 8, así que preparé bien mi salida para la recta de detrás, se me echó encima, pero sabía que aún podía ser rápido, que al menos podía luchar", recuerda el italiano.

"Con él -Marc Márquez- siempre es duro, pero me sentó un poco mejor al menos intentarlo, si bien obviamente me decepcionó cuando se cayó, y después tuve que seguir luchando duro con su hermano Álex", continúa Bezzecchi, quien dijo que sabía que Alex lo intentaría.

En cuanto a la carrera del domingo, insistió en que a Marc "siempre hay que tenerlo en cuenta, junto a las otras Ducati, por desgracia para nosotros pues las dos VR46 son muy fuertes y, Álex y Pecco, también".

"Marc -Márquez- aquí parece que está pasando un poco de apuros, pero en la carrera siempre está ahí y al final de la carrera fui a darle la mano, porque es lo correcto. Nunca es agradable cuando uno de tus rivales se cae", reconoce Marco Bezzecchi.

