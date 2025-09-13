Bezzecchi logra la 'pole' y la victoria en la carrera 'sprint'

Marco Bezzecchi se adjudicó su primera victoria de la temporada en una carrera 'sprint' , si bien ya logró el triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputó en el circuito de Silverstone, por delante del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y del también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25).

El piloto italiano supo hacer valer su posición en la formación de salida para liderar la carrera, mientras que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que salía desde la cuarta plaza, recuperó terreno frente a sus rivales en las primeras curvas.

Desde ese momento comenzó el ataque a Marco Bezzecchi, por delante de su hermano Alex Márquez y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que falló en la salida, en la que perdió una posición y, en la vuelta cinco, se fue por los suelos en el primer sector del trazado.

Cuando Marc Márquez se decidió a atacar el liderato de la prueba, en la sexta vuelta, cometió un error que le hizo irse por los suelos poco después, en la curva quince de esa misma vuelta.

Así, el italiano Bezecchi supo aprovechar desde ese momento la posición de privilegio que había ocupado en la salida para ser líder de una carrera que salvo cuando le superó Marc Márquez, dominó desde el principio hasta el final.

Bezzecchi supo mantener a raya a todos sus rivales, entre los que Marc Márquez fue el único que cometió un error, en forma de caída, la primera que sufre en una carrera 'sprint' en esta temporada, al irse por los suelos en la sexta vuelta, cuando había conseguido superar al italiano para acceder al liderato de la carrera.

El piloto italiano fue líder incontestable de una prueba que apenas registró el incidente de Fabio Quartararo y Marc Márquez, con los permanentes problemas del surafricano Brad Binder con la cadena de su KTM RC 16, que una vez más le obligaron a parar.

El español Daniel Holgado (Kalex) ha sumado su segunda 'pole position' consecutiva y un nuevo récord absoluto en Moto2 con un tiempo de 1:34.216, con el que batió el récord que por la mañana había establecido el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) al parar el cronómetro en 1:34.624.

Holgado saldrá por tercera vez en lo que va de temporada como líder, al beneficiarse de la sanción que se le impuso al también español Manuel González (Kalex) en Austria.

El debutante español acabó líder, por delante de Celestino Vietti, a 40 milésimas de segundo, y con Manuel González, tercero, a 75 milésimas.

El argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), de 17 años, consiguió la 'pole position', segunda de su carrera deportiva, en la clasificación oficial de Moto3 con un tiempo de 1:40.328, con el que superó en 25 y 92 milésimas de segundo, respectivamente, a los australianos Joel Kelso (KTM) y Jakob Roulstone (KTM).

El líder del mundial, el español José Antonio Rueda (KTM), se tuvo que 'conformar' con la cuarta posición a 110 milésimas de segundo de Perrone.