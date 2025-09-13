Daniel Holgado : "No me esperaba esta pole en Misano"

“No me esperaba esta pole en Misano. Es un circuito muy difícil con la Moto2, puedo ir rápido rodando solo, pero sabía que tenía que hacer la vuelta siguiendo a alguien si quería recortar esas décimas que marcan la diferencia", explicó el piloto en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido una buena vuelta, no tenía claro que pudiera conseguirlo, pero esto me da un subidón muy bueno para mañana. La carrera será larga y rápida, no hay tanto desgaste de los neumáticos y se irá al cien por cien desde la primera vuelta", añadió.

A su juicio, en la carrera del domingo "será importante estar calmados". "Hemos podido hacer un simulacro de carrera que ha ido bien y estoy seguro de que disfrutaremos", pronosticó.

Holgado, con un tiempo de 1:34.216, batió el récord que por la mañana había establecido el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) al parar el cronómetro en 1:34.624 y saldrá por tercera vez como líder, al beneficiarse de la sanción que se le impuso al también español Manuel González (Kalex) en Austria.

