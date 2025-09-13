El argentino Valentín Perrone suma su segunda 'pole position'

Perrone, de 17 años, marcó un mejor tiempo de 1:40.328 con el que superó en 25 y 92 milésimas de segundo, respectivamente, a los australianos Joel Kelso (KTM) y Jakob Roulstone (KTM).

El líder del Mundial, el español José Antonio Rueda (KTM), se tuvo que conformar con la cuarta posición a 110 milésimas de segundo de Perrone.

La primera clasificación comenzó con un ritmo muy lento de los pilotos y con los representantes italianos como protagonistas, con Luca Lunetta (Honda) y Stefano Nepa (Honda), y con un Álvaro Carpe (KTM) que necesitaba estar entre los más rápidos para poder disputar la segunda previa.

Y fue precisamente Álvaro Carpe quien desbancó de las primeras posiciones a los pilotos italianos al rodar en 1:41.651, un registro con el que superaba a Nepa, Lunetta, que tuvo el típico 'arrastrón' en la curva cinco a dos minutos del final, y Nicola Carraro (Honda).

En esos instantes finales sorprendió el surafricano Ruche Moodley (KTM), que se encaramó a la primera posición con un registro de 1:41.398, en tanto que el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) ascendió hasta la segunda plaza con 1:41.704, pero su registro fue cancelado por exceder los límites de la pista, dejando el pase a la segunda clasificación a Moodley, Carpe, Lunetta y Nepa.

José Antonio Rueda fue el primero en salir a pista en la segunda clasificación, pero todos sus rivales se pusieron tras la estela del español y éste decidió entrar en talleres para cambiar de neumáticos, una acción seguida por muchos de sus rivales.

De regreso a pista, el australiano Jakob Roulstone (KTM) se convirtió en la primera referencia al rodar en 1:40.807, pero todavía había diez minutos de sesión por delante en los que todo tenía que cambiar y, de hecho, así fue, pues primero David Muñoz (KTM) y después Valentín Perrone (KTM), doblegaron al piloto de nuestras Antípodas.

El argentino de origen español rodó en 1:40.667, apenas una décima de segundo más rápido que Muñoz y Roulstone, pero ya con muchos pilotos marcando parciales de vuelta rápida.

El primero en hacerlo fue el líder del Mundial, que rodó en 1:40.569 para ponerse al frente de la tabla, aunque le duró poco la situación pues tras su estela David Muñoz le batió con un registro de 1:40.440 que le aupó a la primera plaza, pero Rueda no desistió y lo volvió a intentar, aunque se quedó a milésimas de lograrlo al rodar en 1:40.499.

Aún con tiempo para un nuevo intento, José Antonio Rueda volvió a marcar parciales de vuelta rápida para ponerse de nuevo líder con 1:40.438. Por detrás de él Valentín Perrone le batió con un registro de 1:40.328 y fue superado también por los australianos Joel Kelso y Jakob Roulstone.

Rueda no pudo recuperar posiciones y se tuvo que conformar con la cuarta posición, tras Perrone, Kelso y Roulstone, acompañado en la segunda línea por David Muñoz y Adrián Fernández (Honda).

La tercera línea estará formada por los japoneses Taiyo Furusato (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM), y el español Máximo Quiles (KTM), con Álvaro Carpe, Ángel Piqueras (KTM) y Dennis Foggia (KTM), en la cuarta.