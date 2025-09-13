El italiano Celestino Vietti mantiene su hegemonía y logra un nuevo récord

Vietti paró el cronómetro en 1:34.624 al completar una vuelta al trazado 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, rebajando en 26 milésimas de segundo el récord que ayer estableciese en 1:34.650.

A las primeras de cambio el brasileño Diogo Moreira (Kalex), quien ayer acabó en la quinta posición con un registro de 1:34.969, rodó a apenas unas milésimas de segundo en 1:34.990, seguido por el belga Barry Baltus (Kalex), con Daniel Holgado (Kalex) en el tercer puesto.

Holgado, vencedor del Gran Premio de Cataluña tampoco perdió el tiempo y en una de sus primeras vueltas se quedó a 78 milésimas de segundo del registro del brasileño, con más de media sesión libre por delante para mejorar los tiempos y preparar la moto para la clasificación oficial.

El pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' no perdió el tiempo y continuó mejorando para acercarse a 51 milésimas de segundo de Moreira con un tiempo de 1:35.041, todavía a 56 milésimas de segundo de su mejor tiempo del primer día.

En otro punto de la pista el español Albert Arenas (Kalex) fue marcando parciales de vuelta rápida que le permitieron encaramarse a la primera posición con un tiempo de 1:34.943, que le duró apenas unos minutos, pues por detrás otro español, Alonso López (Boscoscuro), le batió con 1:34.877, mucho más cerca del más rápido de la primera jornada, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con 1:34.650.

En el 'ataque' final Alonso López se tuvo que conformar con la cuarta plaza, superado por el italiano Celestino Vietti, que estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 1:34.624, por el 1:34.650 que logró el primer día y que también era récord absoluto de Moto2.

Tras Vietti, se clasificaron el británico Jake Dixon y Tony Arbolino, con Alonso López en la cuarta posición, y Albert Arenas tras él. El líder del mundial Manuel González, fue decimosexto, sin emplear al final de la jornada el compuesto blando de neumáticos para buscar un mejor tiempo.