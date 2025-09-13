Marc Márquez reconoce que es "humano" y que todos pueden cometer errores

"Ya había hecho lo más difícil de la carrera, que era esa salida, había cogido riesgo de alto voltaje en las dos primeras curvas, he cogido riesgo de alto voltaje en ese adelantamiento a Bezzecchi en una parte en la que normalmente no se adelanta, pero hay que sorprender a los rivales de esta manera", explica Marc Márquez.

"Y en esa misma vuelta no he tenido en consideración que quizá la temperatura del neumático aún no había bajado y era la primera vez que llegaba ahí delante y he tirado la moto un pelín más tarde, todo se ha juntado un poquito y se ha cerrado de delante", ha reconocido el líder del mundial de MotoGP.

En cuanto a las 'cuentas' para proclamarse campeón asegura que intentará "sacar lo máximo, tanto aquí como en Japón", pero enseguida insiste en que seguirá "con la misma mentalidad, que significa seguir luchando por las victorias, pero también por acabar carreras, que sigue siendo importante y sigue siendo la mentalidad que tenía a principio de año y no cometer errores".