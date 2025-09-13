Valentín Perrone dice sentirse "genial", aunque no cree haber sido "el más rápido"

"A pesar de eso intenté ser el más inteligente, porque sabía que esta clasificación sería un grupo grande y por eso me centré en mí mismo y en las sensaciones que teníamos, y dio sus frutos, así que estoy muy contento", afirma Perrone en la nota de prensa de su equipo.

"Será importante hacer una buena salida mañana pues muchos de nosotros somos rapidísimos, así que intentaremos liderar las primeras curvas y, con suerte, estar en el grupo delantero para luchar por la victoria", explica Perrone de su planteamiento para la carrera.

"Esperamos batallas difíciles, pero haremos todo lo posible para luchar por nuestra primera victoria pues me encanta esta pista, lo digo siempre, pero estoy emocionado por la carrera de mañana", reconoce el autor de la 'pole position' de Moto3.