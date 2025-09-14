Alex Márquez: "El riesgo era muy alto para la recompensa que podía haber"

"Ni aun siguiéndoles de cerca pasaba del tercero, porque la única opción que tenía era salir mejor que ellos e intentar liderar, aun sabiendo que serían muy rápidos; sabía que esa era mi única opción y, cuando he visto que salía tercero, he intentado atacar al principio, estando muy cerca, pero he visto que no se podía", ha recordado Alex Márquez.

"He seguido con su inercia lo máximo que he podido y, cuando he visto que empezaba a tener problemas, ya estaba lejos del que me seguía y me he puesto a guardar hasta el final, para llegar al podio y poco más", afirmó.

Sobre la pelea por el título, Alex Márquez aseguró: "Pensaba que Marc lo tenía más difícil, pero a nosotros lo que nos tiene que motivar es el segundo puesto en el campeonato".