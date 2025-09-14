Automovilismo

Celestino Vietti: "ha sido increíble ganar en casa"

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), vencedor del Gran Premio de San Marino de Moto2 ha señalado que, para él "ha sido increíble ganar en casa".

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 12:15
"Sabía que teníamos un buen ritmo, así que apreté desde el principio porque tenía la oportunidad de estar delante y aunque no gestioné los neumáticos a la perfección, sobre todo con Holgado tan cerca durante la mayor parte de la carrera y con Baltus pilotando muy fuerte", reconoce Vietti en la nota de prensa de su equipo.

"Ha sido una carrera especial y un fin de semana increíble pues ganar aquí en Misano es algo único y ahora lo importante será mantener este nivel en la gira asiática, ya que con los progresos que hemos hecho, podemos tener grandes carreras por delante", afirma Vietti.

