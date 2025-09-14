Celestino Vietti: "ha sido increíble ganar en casa"

"Sabía que teníamos un buen ritmo, así que apreté desde el principio porque tenía la oportunidad de estar delante y aunque no gestioné los neumáticos a la perfección, sobre todo con Holgado tan cerca durante la mayor parte de la carrera y con Baltus pilotando muy fuerte", reconoce Vietti en la nota de prensa de su equipo.

"Ha sido una carrera especial y un fin de semana increíble pues ganar aquí en Misano es algo único y ahora lo importante será mantener este nivel en la gira asiática, ya que con los progresos que hemos hecho, podemos tener grandes carreras por delante", afirma Vietti.