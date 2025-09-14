El circuito de Misano Adriático continuará en el calendario hasta 2031

Ambas partes han notificado este domingo la actualización del contrato, por el que el trazado de la Costa del Adriático, en la Riviera de Rimini, al oeste de San Marino, acogerá otros cinco fines de semana de carreras entre 2027 y 2031, ambos inclusive.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, propietaria de los derechos de MotoGP, ha puesto de relieve que "el Gran Premio de San Marino siempre cumple, con un público apasionado y una reputación de carreras fantásticas que recompensan su pasión por nuestro deporte".

"Esperamos con ilusión otros cinco años de colaboración con Misano, San Marino, Emilia-Romaña y toda la Riviera de Rímini, que se llena de vida con el sonido de MotoGP cada temporada", ha agregado Ezpeleta.