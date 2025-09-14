Automovilismo

Herlings se impone en China por delante de Gajser; Fernández, tercero en la segunda manga

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) se impuso en el Gran Premio de China de MotocrossGP, disputado en Shanghai, por delante del esloveno Tim Gajser (Honda).

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 09:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

El español Rubén Fernández (Honda) fue tercero en la segunda manga y quinto en la primera por detrás de Herlings, Gajser, el galo Maxime Renaud (Yamaha) y el también francés Romain Febvre (Kawasaki).

Herlings ganó las dos mangas y en ambas lo hizo por delante de Gajser.

Febvre marcha, con 929 puntos, al frente del campeonato a falta de una prueba, la de Australia, por delante del belga Lucas Coenen (KTM), el neerlandés Glen Coldenhoff (Fantic) y el propio Fernández.

El español suma 599 unidades por las 882 de Coenen y las 665 de Coldenhoff.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Herlings es quinto a 18 puntos de Rubén Fernández.

Enlace copiado