Herlings se impone en China por delante de Gajser; Fernández, tercero en la segunda manga

El español Rubén Fernández (Honda) fue tercero en la segunda manga y quinto en la primera por detrás de Herlings, Gajser, el galo Maxime Renaud (Yamaha) y el también francés Romain Febvre (Kawasaki).

Herlings ganó las dos mangas y en ambas lo hizo por delante de Gajser.

Febvre marcha, con 929 puntos, al frente del campeonato a falta de una prueba, la de Australia, por delante del belga Lucas Coenen (KTM), el neerlandés Glen Coldenhoff (Fantic) y el propio Fernández.

El español suma 599 unidades por las 882 de Coenen y las 665 de Coldenhoff.

Por su parte, Herlings es quinto a 18 puntos de Rubén Fernández.