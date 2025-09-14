Marc Márquez asegura haber disputado la carrera "más concentrado que nunca"

Marc Márquez reconoció que lo dio "todo" en pista pues "era todo lo que tenía, como pasó el fin de semana pasado, pues cuando veas una carrera así, mira dónde está el tercero (su hermano Alex Márquez, tercero, acabó a casi ocho segundo)".

"Hemos puesto un ritmo alto para como estaba la pista, porque con la lluvia de anoche hizo que perdiera un poco de agarre, pero el hecho de que tenía aviso por límites de pista y ya había tocado una vez más, hacía que si lo pisaba otra vez era 'vuelta larga', así que tenía ese extra de precaución en la curva 11 y en las dos últimas", recuerda el líder.

Y en relación a sus 'cuentas' para el título dijo que se las sabía: "no es fácil porque Álex está demostrando un gran nivel en todos los circuitos, pero intentaré cerrarlo lo antes posible sin volvernos locos".

"El hecho de cerrarlo en casa de Honda o no, le tengo un enorme respeto a Honda y eso me da absolutamente igual, pues para mí lo más importante es conseguirlo sea dónde sea", recalcó Marc Márquez.

