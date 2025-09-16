El turco Deniz Öncü será compañero de equipo de Arón Canet en 2026

El piloto turco es una de las figuras relevantes y joven talento de la categoría de Moto2 del campeonato del mundo de motociclismo, en donde ha logrado tres victorias en la categoría de Moto3, y dos en Moto2, en Motorland Aragón y Sachsenring (Alemania), en donde ocupa el octavo puesto en la clasificación provisional del mundial.

"Estoy muy contento de anunciar que voy a formar parte de la familia Marc VDS Racing el año que viene, una nueva experiencia y un nuevo reto para mí, pero confío plenamente en que éste es el proyecto que impulsará mi carrera al siguiente nivel", afirma en la nota de prensa del equipo Öncü.

"Siento que es el momento adecuado para afrontar este nuevo reto, porque necesito recuperar esa chispa que llevo dentro para compartir las mismas ganas de ganar, y también estoy emocionado por competir el año que viene con una moto diferente, la Boscoscuro, que marcará una gran diferencia", agregó el piloto turco.