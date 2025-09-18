Carlos Sainz, Ekstrom y Nasser, en el rally BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura

La carrera, que comenzará el 22 de septiembre en Portugal, está organizada por el Motor Club Portugal y el Motor Club de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Del 25 al 27 de septiembre, tres de las seis etapas de que consta la prueba se disputarán en Extremadura, con tramos nuevos respecto al año pasado, a lo largo y ancho de las provincias de Cáceres y Badajoz.

Serán más de 500 kilómetros de competición atravesando más de 60 municipios extremeños.

El 25 de septiembre, los equipos y pilotos de prestigio internacional saldrán de la localidad portuguesa de Grándola para llegar hasta Cáceres, pasando por las localidades extremeñas de Valencia de Alcántara, Aliseda y Arroyo de la Luz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al día siguiente transcurrirá entre Don Benito y Villafranca de los Barros, pasando por La Haba, Valle de la Serena, Manchita, Cristina, Guareña, Oliva de Mérida, La Zarza, Puebla de la Reina y Puebla del Prior, en la provincia de Badajoz.

La última jornada en Extremadura partirá de Zafra hasta volver a Portugal a través de la frontera de Villanueva del Fresno, pasando antes por Feria, Santa Marta, La Parra, La Lapa, Alconera, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros y Zahínos. La prueba terminará el domingo 28, en Lisboa.