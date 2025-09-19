Colapinto: "Fue complicado, aún necesitamos encontrar más rendimiento"

"Fue bonito salir a pilotar en esta pista, que me trae buenos recuerdos del año pasado", comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que en 2024 disputó las últimas nueve carreras de la temporada con Williams y en la segunda de ellas logró, al acabar octavo en esta pista -la cuarta más larga del Mundial-, el que hasta ahora es su mejor resultado en la F1.

"El circuito te da buenas sensaciones al volante y, de forma parecida a otras pistas urbanas, tienes que ir creciendo poco a poco; sin tomar demasiados riesgos en una jornada de viernes", apuntó el bonaerense, que afronta su undécimo Gran Premio desde que regresó a la categoría reina, en la que esta temporada aún no ha logrado puntuar, aunque estuvo a punto de hacerlo el último domingo de agosto en Zandvoort (Países Bajos), donde acabó undécimo.

"Completamos un par de vueltas limpias y tenemos muchísimos datos que repasar esta noche para estar preparados con miras a la calificación, en la que tendremos que centrarnos en alcanzar el punto álgido en el momento justo", opinó.

"Fue complicado ahí afuera, con parones y banderas amarillas; y aún necesitamos trabajar para encontrar más rendimiento. A ver qué pasa mañana", declaró Colapinto este viernes en la capital de Azerbaiyán.

