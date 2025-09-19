El OIEA lleva su experiencia en seguridad nuclear a la F1 para blindar el GP de Bakú

Los organizadores del Gran Premio contarán con el respaldo técnico del organismo para proteger a pilotos, equipos y a las decenas de miles aficionados que abarrotarán el circuito urbano de seis kilómetros, explicó el OIEA en un comunicado emitido en Viena.

"Los grandes eventos son objetivos prioritarios para los criminales, incluido el posible uso indebido de material nuclear y radiactivo", advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi.

"Al extender nuestro apoyo de seguridad nuclear al vertiginoso mundo del automovilismo, estamos ampliando nuestra vigilancia: ayudamos a los países a cerrar brechas críticas y mantener segura a la población", agregó.

A petición del Gobierno de Azerbaiyán, un equipo del OIEA -compuesto por expertos de la propia agencia, de Francia y de los Emiratos Árabes Unidos- asesoró a las autoridades azeríes sobre medidas de seguridad nuclear en el circuito de Bakú.

Los expertos enviados por el organismo estuvieron en Azerbaiyán entre el 9 y 12 de septiembre y se reunieron con funcionarios locales para revisar el uso de más de cien detectores de radiación prestados por la agencia.

El respaldo del OIEA a este Gran Premio se suma al que la agencia nuclear brindó a Azerbaiyán durante la conferencia medioambiental COP29 celebrada en Bakú el año pasado.

Según el OIEA, iniciativas similares se extenderán también a Brasil —sede de la COP30 este noviembre— y a Marruecos, anfitrión de la Copa Africana de fútbol en diciembre próximo.

"Durante las últimas dos décadas, el OIEA ha estado a la vanguardia para integrar protocolos de seguridad nuclear en la seguridad tradicional de los grandes eventos", subrayó Elena Buglova, directora de la División de Seguridad Nuclear de la agencia.

Desde 2004, el OIEA ha apoyado con formación y equipos de seguridad nuclear a 88 grandes eventos en 49 países, consolidando su papel como referente mundial en la protección de multitudes frente a amenazas radiológicas, concluyó la agencia en su comunicado.