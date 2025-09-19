Fernando Alonso: Falta mucho ritmo por encontrar

"Estamos atrás del todo, con Alpine; así que sí: queda mucho ritmo por encontrar con miras a mañana", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 44 años, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

"Necesitamos más eficacia en este tipo de circuitos; va a ser lo mismo en Las Vegas (EEUU). Con curvas muy lentas y rectas muy largas, necesitas un coche con buena carga aerodinámica y poco 'drag' (resistencia) y ése no es precisamente nuestro fuerte", comentó Alonso -de cuya primera victoria en la categoría reina, en el Hungaroring (Hungría), se cumplieron 22 años hace cuatro domingos- en un video publicado por la propia F1 este viernes en Baku.

El ovetense, que este viernes se quedó a un segundos y 674 milésimas del mejor tiempo del día, que marcó el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), es duodécimo en el Mundial, con 30 puntos

"No fue nuestro fuerte en Spa (Francorchamps, Bélgica), ni lo fue en Monza (Italia, donde tuvo que abandonar hace dos semanas al romper la suspensión delantera ed su AMR24); así que tampoco es una sorpresa que no lo sea aquí", advirtió el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, festejó dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

