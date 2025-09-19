Hamilton: Aún quedan cosas por mejorar, pero estamos en el buen camino

"En líneas generales, ha sido un día constructivo. La primera sesión fue complicada, ya que nos tuvimos que acostumbrar a los frenos, pero hicimos buenas modificaciones con miras al segundo entrenamiento libre y el coche se notaba mucho mejor", explicó Sir Lewis, de 40 años, el 'hombre récord' de la F1 -con 105 victorias y 104 'poles'-, tras marcar la vuelta rápida en el ensayo vespertino, en el que se firmaron los mejores registros del día.

"Todo comenzó a cuadrar y mi confianza mejoraba vuelta a vuelta", dijo Hamilton, que cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro británico, George Russell (Mercedes).

"Ha sido muy importante haber tenido una segunda sesión tan fuerte, el que probablemente haya sido mi segundo mejor entrenamiento libre del año hasta ahora; y eso demuestra la progresión que estamos experimentando", afirmó Hamilton, que, a pesar de haber ganado el sprint de Shanghái (China), aún no acaba de encontrar su sitio en la escudería más laureada de la categoría reina.

"Aún hay ámbitos en los que podemos mejorar con miras a mañana, pero creo que estamos en el buen camino", apuntó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage este viernes en Baku.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy