Hamilton delante de Leclerc en el segundo libre de Baku; Sainz fue undécimo y Alonso, 19

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Baku; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el undécimo y el decimonoveno tiempo, respectivamente.