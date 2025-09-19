Automovilismo

Hamilton delante de Leclerc en el segundo libre de Baku; Sainz fue undécimo y Alonso, 19

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Baku; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el undécimo y el decimonoveno tiempo, respectivamente.

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 10:15
En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.

Sainz, octavo por la mañana, firmó el undécimo tiempo de una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el vigésimo tiempo.

El madrileño se quedó a 962 milésimas de Hamilton; del que acabó a dos segundos y 29 milésimas el bonaerense.

Alonso fue decimonoveno, en una sesión en la que el doble campeón mundial asturiano invirtió, en su mejor giro, un segundo y 674 milésimas más que Sir Lewis.

