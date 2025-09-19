Hamilton delante de Leclerc en el segundo libre de Baku; Sainz fue undécimo y Alonso, 19

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.
Sainz, octavo por la mañana, firmó el undécimo tiempo de una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el vigésimo tiempo.
El madrileño se quedó a 962 milésimas de Hamilton; del que acabó a dos segundos y 29 milésimas el bonaerense.
Alonso fue decimonoveno, en una sesión en la que el doble campeón mundial asturiano invirtió, en su mejor giro, un segundo y 674 milésimas más que Sir Lewis.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy