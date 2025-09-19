Hamilton lidera el segundo libre en Baku

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.