En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.
Hamilton lidera el segundo libre en Baku
Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, el cuarto más largo del campeonato.
