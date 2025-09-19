Norris lidera el primer libre en Baku

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana en un minuto 42 segundos y 704 milésimas, 310 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 31 puntos más que él- y con 552 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando.