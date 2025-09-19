En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana en un minuto 42 segundos y 704 milésimas, 310 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 31 puntos más que él- y con 552 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando.
Norris lidera el primer libre en Baku
Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el campeonato- marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, el cuarto más largo del campeonato.
Enlace copiado