Norris por delante de Piastri en el primer libre de Baku; Sainz fue octavo y Alonso, 15

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto 42 segundos y 704 milésimas, 310 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 31 puntos más que él- y con 552 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando.

Sainz firmó el octavo tiempo de una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el decimonoveno y en la que todos completaron su mejor vuelta con las gomas blandas. El madrileño se quedó a un minuto y 155 milésimas de Norris; del que acabó a dos segundos y 595 milésimas el bonaerense.

Alonso fue decimoquinto en la primera de las dos sesiones libres de una jornada que se completará a partir de las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT) con el segundo ensayo. El doble campeón mundial asturiano invirtió, en su mejor giro, un segundo y 435 milésimas más que Norris.