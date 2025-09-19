Norris por delante de Piastri en el primer libre de Baku

En la mejor de sus 19 vueltas, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto 42 segundos y 704 milésimas, 310 menos que su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 31 puntos más que él (324 frente a 293); y que giró cinco veces menos- y con 552 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando.

Sainz repitió 17 veces el trazado urbano a orillas del Mar Caspio y firmó el octavo tiempo de una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el decimonoveno y en la que todos completaron su mejor vuelta con las gomas blandas. El madrileño se quedó a un minuto y 155 milésimas de Norris; del que acabó a dos segundos y 595 milésimas el bonaerense, que dio 14 vueltas.

Alonso fue decimoquinto en la primera de las dos sesiones libres de una jornada que se completará a partir de las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT) con el segundo ensayo.

El doble campeón mundial asturiano invirtió, en el mejor de sus quince giros, un segundo y 435 milésimas más que Norris; que aventajó en un segundo y 86 milésimas al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial, a 94 puntos de Piastri; pero que viene de exhibirse hace dos fines de semana en Monza, donde ganó desde la 'pole'.

Se rodó menos de lo esperado en una sesión que estuvo interrumpida durante unos veinte minutos, con bandera roja, para retirar un trozo de goma que había levantado, en un 'piano' en la decimoséptima de las 20 curvas de la pista, el Williams de Sainz; al que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) retiró hace unos días la sanción que le impuso por el incidente con el neozelandés Liam Lawson (RB) en Zandvoort -devolviéndole los dos puntos que le había anulado en su superlicencia-, después de la revisión solicitada por el español.