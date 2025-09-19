Piastri: Ha sido un día mixto, aunque hay cosas positivas

"Ha sido un día mixto. El ritmo está ahí, pero no ha sido el día más fácil para extraerlo", comentó Piastri, de 24 años, que -con siete de sus nueve victorias en la categoría reina logradas este año- lidera el Mundial con 324 puntos, 31 más que su compañero, el inglés Lando Norris; que este viernes marcó el décimo tiempo del día.

"Tuvimos un problema en el primer libre, pero el equipo completó un gran trabajo para sacarnos de nuevo a pista. En el segundo ensayo probamos unas cuantas cosas que parecían mantenernos en progreso", declaró el prodigio de Melbourne, que debutó hace dos años en la división de honor del automovilismo después de ganar, de forma seguida, los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2.

"Veremos a ver qué podemos cambiar esta tarde-noche para seguir manteniendo este rumbo", apuntó el piloto 'aussie', que antes de acabar el día con el duodécimo tiempo, había sido segundo en el primer entrenamiento, el matinal, dominado por McLaren y en el que Norris había sido el más rápido.

"Aún así, hay cosas positivas que extraer de la jornada, así que ya tengo ganas de ver lo que podemos hacer mañana", manifestó Piastri este viernes en el circuito urbano de Baku, en el que ganó el año pasado.

