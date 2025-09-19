Automovilismo

Sainz: Ha sido un día interesante, estoy contento con las tandas largas

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el undécimo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes, en el circuito urbano de Baku, que fue "un día interesante" y que está "contento con las tandas largas".

Por EFE
19 de septiembre de 2025 - 12:05
"Ha sido un día interesante para nosotros. El primer libre fue algo complicado, ya que siempre acabamos atrapados por banderas amarillas; sin embargo, la segunda sesión fue mejor y estoy contento con nuestras tandas largas", comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina.

"Parece que seguimos teniendo problemas con las gomas blandas, así que tenemos que seguir buscando algo más con miras a la 'cuali' de mañana", comentó el talentoso piloto madrileño, que afronta su undécima temporada en la Fórmula Uno, la primera con la escudería de Grove.

"Creo que mañana los neumáticos blandos y los medios van a estar extremadamente próximos (en sus prestaciones), así que veremos diferentes enfoques y eso añadirá picante a la calificación", comentó Sainz -que es decimoctavo en el Mundial, con 16 puntos- este viernes en el circuito de la capital azerbaiyana.

