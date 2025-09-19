Sainz: Ha sido un día interesante, estoy contento con las tandas largas

"Ha sido un día interesante para nosotros. El primer libre fue algo complicado, ya que siempre acabamos atrapados por banderas amarillas; sin embargo, la segunda sesión fue mejor y estoy contento con nuestras tandas largas", comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina.

"Parece que seguimos teniendo problemas con las gomas blandas, así que tenemos que seguir buscando algo más con miras a la 'cuali' de mañana", comentó el talentoso piloto madrileño, que afronta su undécima temporada en la Fórmula Uno, la primera con la escudería de Grove.

"Creo que mañana los neumáticos blandos y los medios van a estar extremadamente próximos (en sus prestaciones), así que veremos diferentes enfoques y eso añadirá picante a la calificación", comentó Sainz -que es decimoctavo en el Mundial, con 16 puntos- este viernes en el circuito de la capital azerbaiyana.