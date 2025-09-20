Albon y Colapinto, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El tailandés Alex Albon (Williams) -que provocó la primera interrupción, con bandera roja, al accidentarse en la primera de las 20 curvas del circuito-, el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -causante de la segunda, el chocar en la cuarta- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que provocó la tercera, justo al final- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.