Albon y Colapinto, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)
Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El tailandés Alex Albon (Williams) -que provocó la primera interrupción, con bandera roja, al accidentarse en la primera de las 20 curvas del circuito-, el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -causante de la segunda, el chocar en la cuarta- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que provocó la tercera, justo al final- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.
Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 09:45
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 41 segundos y 322 milésimas, sólo nueve menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.