Alonso: La undécima plaza es fantástica, porque no la esperábamos

"Ayer (en referencia al viernes, cuando marcó el decimonoveno tiempo) nos fue mal y pensábamos que podíamos quedarnos en la Q1", dijo Alonso, que por sólo siete centésimas no logró clasificarse para la decisiva tercera ronda. "Pero de esta jornada me quedo con el undécimo puesto, que es fantástico, porque no lo esperábamos. Ojalá mañana nos podamos meter en los puntos", añadió el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 44 años y que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

"Estar a punto de entrar en la Q3 es un buen resultado para nosotros. Hubo muchísimas banderas rojas y amarillas, así que no pudimos completar demasiadas vueltas buenas", comentó Alonso, de cuya primera victoria en la categoría reina, en el Hungaroring (Hungría), se cumplieron 22 años hace cuatro domingos.

"Optamos por rodar mayormente con los neumáticos medios y creo que funcionó bastante bien; pero es complicado decir qué compuesto es el bueno", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, festejó dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"El fuerte viento complicó las cosas ahí afuera, ya que hacía inconsistente cada vuelta que dábamos. Mañana se prevé que vuelva a ser una jornada bastante ventosa, así que veremos qué pasa", explicó Fernando -que es duodécimo en el Mundial, con 30 puntos- este sábado en la capital de Azerbaiyán.

