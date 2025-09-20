Alonso y Hamilton, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el undécimo tiempo-, y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.