Alonso y Hamilton, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el undécimo tiempo-, y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.
Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 10:20
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 41 segundos y 255 milésimas -con el neumático medio-, 141 menos que el inglés Lando Norris y con 159 sobre el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial -ambos con gomas blandas-.
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.