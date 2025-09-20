Automovilismo

Colapinto: El viento me hizo perder por completo la parte trasera del coche en la curva 4

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá decimosexto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, después de accidentarse en la primera ronda -en la que quedó eliminado- explicó que "una fuerte ráfaga de viento" le "hizo perder por completo el control de la parte trasera" de su coche, por lo que acabó chocando con el muro en la cuarta de las 20 curvas de la pista.

20 de septiembre de 2025 - 15:40
"El coche se notaba mucho mejor y dimos pasos hacia adelante en relación a ayer. El primer intento, con los blandos, en la Q1 tenía buena pinta y parecía que estábamos en la pelea para pasar ronda", explicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que en 2024 disputó las últimas nueve carreras de la temporada con Williams y en la segunda de ellas logró, al acabar octavo en esta pista -la cuarta más larga del Mundial-, el que hasta ahora es su mejor resultado en la Fórmula Uno.

"Iba en mi delta al comienzo de mi última vuelta en la Q1, pero una gran ráfaga de viento me hizo perder completamente la parte trasera del coche en la cuarta curva. Es una pena que no pudiéramos completar la vuelta, ya que teníamos una oportunidad clara de entrar en la Q2", dijo el argentino este sábado en Baku.

"Lo siento por el equipo, por el trabajo extra. A ver qué pasa mañana en carrera, porque esta carrera tiende a dar lugar a muchas sorpresas", apuntó Colapinto, que afronta su undécimo Gran Premio desde que regresó a la categoría reina, en la que esta temporada aún no ha logrado puntuar, aunque estuvo a punto de hacerlo el último domingo de agosto en Zandvoort (Países Bajos), donde acabó undécimo.

