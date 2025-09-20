Norris lidera el último libre de Baku, que Sainz acabó decimotercero y Alonso, el 14

En la mejor de sus 19 vueltas, Norris cubrió los 6.003 metros de la ventosa pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri: líder del Mundial con 31 puntos más que él.

Sainz, que repitió 17 veces el trazado, firmó el decimotercer tiempo, a un segundo y 263 milésimas de su ex compañero en McLaren; en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que dio 19 vueltas- acabó con el decimoquinto crono, a poco más de segundo y medio del inglés.

Alonso se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos de una sesión que acabó con 21 grados centígrados ambientales y 29 en el asfalto. El doble campeón mundial asturiano completó 17 giros y en el mejor de ellos invirtió un segundo y 368 milésimas más que Norris.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT).

