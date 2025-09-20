Automovilismo

Norris lidera el último libre de Baku, que Sainz acabó decimotercero y Alonso, el 14

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este sábado en el último entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimotercer y el decimocuarto tiempo, respectivamente.

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 06:55
En la mejor de sus 19 vueltas, Norris cubrió los 6.003 metros de la ventosa pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri: líder del Mundial con 31 puntos más que él.

Sainz, que repitió 17 veces el trazado, firmó el decimotercer tiempo, a un segundo y 263 milésimas de su ex compañero en McLaren; en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que dio 19 vueltas- acabó con el decimoquinto crono, a poco más de segundo y medio del inglés.

Alonso se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos de una sesión que acabó con 21 grados centígrados ambientales y 29 en el asfalto. El doble campeón mundial asturiano completó 17 giros y en el mejor de ellos invirtió un segundo y 368 milésimas más que Norris.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT).

