En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 31 puntos de ventaja sobre él.
Norris lidera el último libre en Baku
Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, el cuarto más largo del campeonato.
Enlace copiado