Norris lidera el último libre en Baku

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 31 puntos de ventaja sobre él.