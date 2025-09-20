Norris, por delante de Verstappen y Piastri en el último libre de Bakú

En la mejor de sus 19 vueltas, Norris cubrió los 6.003 metros de la ventosa pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri: líder del Mundial con 31 puntos más que él.

Sainz, que repitió 17 veces el trazado, firmó el decimotercer tiempo, a un segundo y 263 milésimas de su ex compañero en McLaren; en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que dio 19 vueltas- acabó con el decimoquinto crono, a poco más de segundo y medio del inglés.

Alonso se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos de una sesión que acabó con 21 grados centígrados ambientales y 29 en el asfalto; y en la que todos completaron su mejor intento con los neumáticos de compuesto blando menos su compañero, el canadiense Lance Stroll, que lo hizo con el medio y cerró la tabla, a dos segundos y una décima.

El doble campeón mundial asturiano completó 17 giros y en el mejor de ellos invirtió un segundo y 368 milésimas más que Norris, que había liderado el primer libre antes de acabar la jornada del viernes con el décimo crono.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que había sido el más rápido el viernes, finalizó con el cuarto tiempo el último ensayo en Bakú, donde llovió por la noche; algo, que, junto al viento imperante, provocó que nadie arriesgase más de la cuenta en una pista que se iba limpiando poco a poco.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -autor de las últimas cuatro 'poles' en Bakú- y que había secundado a Sir Lewis en la tabla de tiempos del viernes, marcó el décimo tiempo, a casi un segundo de Norris.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT).