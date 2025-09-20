Sainz: El plan de mañana es apuntar al podio, aunque un 'top 5' estaría bien"

"El plan este domingo es apuntar al podio. Ojalá que le pueda dar a Williams el primer podio de la temporada", comentó el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias y 27 'cajones' en la categoría reina, nada más bajarse del coche este sábado en la pista urbana de Baku, a orillas del Mar Caspio.

"Estoy muy contento; hemos acertado con la elección de los neumáticos", declaró, en referencia a las gomas medias usadas, Sainz, que se quedó a 478 milésimas del tiempo del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó su cuadragésima sexta 'pole' en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y muy larga calificación, en la que hubo seis banderas rojas y que duró dos horas; y en la que le birló el primer puesto al español justo al final.

"Hoy al final nos ha batido Max (Verstappen), pero hemos estado por delante del resto y estamos contentos", apuntó Carlos.

"He estado haciendo buenas vueltas en calificación este año; y hoy hemos demostrado que lo podemos hacer muy bien en calificación cuando cuenta. En carrera no han ido las cosas tan bien; pero iremos a por todas y ojalá que mañana pueda estar en el podio", añadió el español de Williams este sábado tras acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Por algún motivo que aún no acabo de entender, los domingos nos pasa algo; pero mientras esté la velocidad ahí, podemos aspirar a estar arriba. Y estamos cada vez más cerca. Ahora hay que rematar el coche con miras al año que viene", manifestó este sábado, en Baku, al canal de televisión Dazn, Sainz, que en la decisiva Q3 rodó con los citados neumáticos medios usados.

"Me sentí muy cómodo en toda la 'cuali'. Con una vuelta de uno, 45 (segundos) y 5 (décimas) vi que los RB estaban a un segundo. Sabía que la vuelta había sido buena y pensé 'a ver quién la bate' ", explicó el español, en referencia a los otros dos pilotos -el neozelandés Liam Lawson, que sale tercero; y el debutante francés Isack Hadjar, que arranca octavo- que, al igual que él, habían sido los únicos en marcar tiempo antes de la última interrupción con bandera roja.

"La pena es que luego dejó de llover", comentó, en referencia a las gotas que caían durante la sexta interrupción de la calificación con más número de banderas rojas de toda la historia de la F1: seis, en total.

"En la última vuelta volvió a llover y entre la curva 5 y la curva 6 perdí algo con la lluvia; pero fue una 'cuali' divertida y sólo nos ha mejorado uno, que es el que en mejor forma está ahora mismo", apuntó, en referencia a Verstappen.

"El viernes teníamos buen ritmo de carrera, pero eso ha sido así durante toda la temporada. A ver si mañana tenemos aire limpio y por detrás la gente no se espabila demasiado", indicó Carlos tras firmar su mejor sábado de la temporada.

"Al final de la carrera, los McLaren deberían estar por delante mía; pero podemos optar al 'top 5' ", manifestó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Dakar- de idéntico nombre, intentando rebajar un poco la euforia inicial. "El podio es soñar, pero a ver si podemos acabar entre los primeros cinco", declaró.

"Tenemos un punto débil, que es con el neumático blando nuevo; que es algo raro. Y con los medios usados somos rápidos. El coche es casi más rápido con los medios usados que con los blandos o con los medios nuevos, algo que es difícil de entender. Parece magia negra o algo así", indicó Sainz, que afronta su undécima temporada en la F1, la primera en la escudería de Grove.

"Hoy aposté por el medio usado a tope, en la 'cuali'. Y ha funcionado", comentó Sainz este sábado tras firmar un brillante segundo puesto en la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.