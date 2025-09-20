Sainz: "El plan de mañana es apuntar al podio"

"El plan este domingo es apuntar al podio. Ojalá que le pueda dar a Williams el primer podio de la temporada", comentó el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias y 27 'cajones' en la categoría reina, nada más bajarse del coche este sábado en la pista urbana de Baku, a orillas del Mar Caspio.

"Estoy muy contento; hemos acertado con la elección de los neumáticos", declaró Sainz, que se quedó a 478 milésimas del tiempo del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó su cuadragésima sexta 'pole' en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y muy larga calificación, en la que hubo seis banderas rojas y que duró dos horas; y en la que le birló el primer puesto al español justo al final.

"Hoy al final nos ha batido Max (Verstappen), pero hemos estado por delante del resto y estamos contentos", apuntó Carlos.

"He estado haciendo buenas vueltas en la calificación este año; y hoy hemos demostrado que lo podemos hacer muy bien en calificación cuando cuenta. En carrera no han ido las cosas tan bien; pero iremos a por todas y ojalá que mañana pueda estar en el podio", añadió el español de Williams este sábado tras acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

