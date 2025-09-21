Alonso: Cuando salgo delante pasa de todo y cuando salgo con pocas posibilidades nada pasa

"La sanción de cinco segundos al principio fue una reacción a (la salida anticipada) de (el australiano Oscar) Piastri (McLaren, líder del Mundial, que, antes de accidentarse, recibió idéntica penalización), pero esa penalización no cambia nada", declaró este domingo el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 44 años y que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

"Fue una carrera difícil en la que no teníamos ritmo; y estábamos luchando atrás con los Alpine; al final hemos sido el quince y el diecisiete (en referencia a su compañero, el canadiense Lance Stroll); al menos yo acabé el quince", comentó, en clave de humor, pero resignado, Alonso, de cuya primera victoria en la categoría reina, en el Hungaroring (Hungría), se cumplieron 22 años hace cuatro domingos.

"Cuando salgo delante, o con posibilidades, pasa de todo; pero cuando salgo detrás o sin opciones, no pasa nada y hacemos 51 vueltas rodando por detrás", indicó al canal de televisión Dazn el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, festejó dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Hay que seguir y pensar ya en la siguiente, en Singapur; ojalá que ahí vaya mejor el coche y podamos volver a luchar por los puntos", apuntó Alonso -que ahora es decimocuarto en el Mundial, con 30 puntos- este domingo en la capital de Azerbaiyán.

