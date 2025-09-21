Colapinto: Tenemos que seguir trabajando duro

"Lo primero de todo, quiero agradecer al equipo su duro trabajo para arreglar el coche después del accidente de ayer y permitirme poder salir desde la parrilla hoy. Es una pena no haberles podido recompensar con un buen resultado", indicó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que en 2024 disputó las últimas nueve carreras de la temporada con Williams y en la segunda de ellas logró, al acabar octavo en la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial-, el que hasta ahora es su mejor resultado en la Fórmula Uno.

"Lo intenté todo y creo que hice una buena salida. Pero después de la primera parada estaba pugnando con (el tailandés) Alex (Albon, de Williams, que lo tocó) y sufrí un trompo que me costó mucho tiempo", apuntó el argentino tras completar su undécimo Gran Premio desde que regresó a la categoría reina, en la que este año aún no ha logrado puntuar, aunque estuvo a punto de hacerlo el último domingo de agosto en Zandvoort (Países Bajos), donde acabó en la undécima plaza.

"A partir de ahí, el coche se notaba diferente, quizá al haber cogido algo de suciedad o desperfecto que tuvimos que llevar hasta el final de la carrera. Tenemos que seguir trabajando en las próximas carreras y extraer todo lo que podamos de ellas", opinó Colapinto este domingo tras acabar decimonoveno en Azerbaiyán.