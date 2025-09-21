El francés Romain Febvre (Kawasaki) se proclama campeón del mundo de Motocross

Su rival por el campeonato, el belga Lucas Coennen (KTM), se impuso en la carrera, pero su triunfo no fue suficiente para evitar que el galo cerrara la competición a falta de la última manga de Australia.

El español Rubén Fernández, cuarto en la clasificación del campeonato del mundo, condujo su Honda hasta la quinta plaza de esa primera carrera por detrás de Febvre, el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM), el esloveno Tim Gajser (Honda), segundo y tercero, respectivamente, tras Coennen.

Con este título, Febvre suma su segundo mundial tras el logrado en 2015.

Por su parte, Lotte van Drunen (Yamaha) ganó en la categoría femenina. La neerlandesa ha sumado a lo largo del año 256 puntos frente a los 249 de la italiana Chiara Fontanesi (GASGAS).

La española Daniela Guillén (GASGAS) fue segunda en la primera manga de Darwin, solo superada por Fontanesi, y se impuso en la segunda, para ser tercera en la pelea por el título con 248 unidades.

En la categoría de MX2, el alemán Simon Lägenfelder (KTM) se ha hecho con el título mundial por delante del neerlandés Kay de Wolf (HUS).