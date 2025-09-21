Piastri, líder del Mundial, se accidenta en la primera vuelta y abandona en Baku

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, se accidentó -sin lamentar daños personales- en la primera de las 51 vueltas y abandonó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato, que se disputa en el circuito urbano de Baku.