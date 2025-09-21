Automovilismo

Piastri, líder del Mundial, se accidenta en la primera vuelta y abandona en Baku

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, se accidentó -sin lamentar daños personales- en la primera de las 51 vueltas y abandonó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

21 de septiembre de 2025 - 08:20
Piastri, de 24 años, que llegó a Azerbaiyán con 31 puntos de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, perdió el control del McLaren entre la quinta y la sexta de las 20 curvas de la pista azerbaiyana, se estrelló y abandonó, provocando la entrada en pista del coche de seguridad, en una carrera que lidera el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por delante del español Carlos Sainz (Williams), que rueda segundo.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) es undécimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), decimocuarto.

