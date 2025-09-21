Piastri: Obviamente, no ha sido el fin de semana que esperábamos en Baku

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que abandonó, al accidentarse en la primera vuelta, el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato, declaró este domingo en el circuito urbano de Baku que "obviamente, no ha sido el fin de semana que" esperaban.