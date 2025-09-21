Piastri: Obviamente, no ha sido el fin de semana que esperábamos en Baku

"Obviamente, no ha sido el fin de semana que esperábamos en Baku", comentó Piastri, de 24 años, que -con siete de sus nueve victorias en la categoría reina logradas este año- lidera el Mundial con 324 puntos, ahora con 25 más que su compañero, el inglés Lando Norris; que este domingo no supo aprovechar una buena ocasión para recortarle más y no pasó del séptimo puesto en la capital azerbaiyana.
"Cometí un error en la salida y luego bloquee", explicó el líder del Mundial, que también se había accidentado el sábado y que este domingo tomó la salida a orillas del Mar Caspio desde la novena posición de la parrilla.
"Quiero disculparme con el equipo, especialmente con los mecánicos, sobre todo después del genial trabajo que hicieron para arreglar mi coche después de la calificación", manifestó Piastri este domingo en el circuito urbano de Baku, donde había ganado el año pasado.
"Ahora necesitamos mantener nuestras cabezas bajas, repasar lo sucedido; y pasar página cuanto antes para regresar con más fuerza el próximo fin de semana de carreras", dijo el piloto 'aussie' en referencia al Gran Premio de Singapur, que se disputará en el circuito urbano de la citada ciudad-estado del sudeste asiático.
