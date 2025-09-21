Sainz: "No puedo describir lo contento que estoy, ha sido mejor que mi primer podio"

"Si soy sincero, no puedo describir lo contento que estoy, ha sido mejor que mi primer podio. Hemos luchado mucho durante todo el año, pero hemos demostrado hoy que el coche va bien y que cuando las cosas funcionan, podemos hacer grandes cosas", comentó, nada más bajarse del FW47, Sainz, de 31 años, con cuatro victorias en la F1 y que logró sus dos primeros podios en F1 con McLaren, escudería con la que acabó tercero el Gran Premio de Brasil de 2019, en Interlagos (Sao Paulo); y fue segundo al año siguiente en el de Italia, en Monza, el templo de la velocidad.

"Hoy hicimos todo bien, sin errores; y estoy orgullosísimo por haber seguido adelante después de tantos problemas, incidentes y mala suerte que habíamos tenido hasta ahora durante este año", indicó, antes de ir a la ceremonia del podio, el talentoso piloto madrileño; que había logrado los otros 25 podios hasta la fecha -incluidos sus cuatro triunfos, en los Grandes Premios de Gran Bretaña 2022 (en Silverstone), Singapur 2023, Australia 2024 (en Melbourne) y México 2024 (en Ciudad de México)- a bordo de un Ferrari, escudería para la que había pilotado las pasadas cuatro temporadas.

"El primer podio tenía que llegar así; la vida a veces te da malos momentos y por eso, cuando llegan los buenos, éstos saben mucho mejor. Ha sido toda una lección de vida. Estoy muy contento", afirmó Carlos, que puso fin a una mala racha de seis carreras sin puntuar y firmó su primer podio para Williams, al acabar segundo una carrera que ganó -desde la 'pole'- el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).