Verstappen gana en Baku, donde Sainz acabó tercero

Verstappen, que había salido desde la 'pole', elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.