Verstappen, que había salido desde la 'pole', elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.
Verstappen gana en Baku, donde Sainz acabó tercero
Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde español Carlos Sainz (Williams) acabó en tercera posición.
