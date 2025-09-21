Verstappen: Ha sido un fin de semana increíble y ganar de nuevo aquí es fantástico

"Todas las victorias son un poco diferentes, pero este fin de semana ha sido increíble para nosotros", manifestó Verstappen, de 27 años, que tras firmar el sábado su cuadragésima sexta 'pole' en la categoría reina -la sexta de la temporada y la segunda seguida- este domingo elevó 67 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1 al lograr la cuarta del año, tras la de hace dos semanas en el templo de la velocidad.

"Está claro que la de hace dos fines de semana también fue genial. Pero sí, para nosotros, haber vuelto a ganar aquí ha sido sencillamente fantástico", señaló el astro neerlandés, que en el último suspiro de la cronometrada principal del sábado le arrebató la 'pole' al español Carlos Sainz (Williams), que salió junto a él desde la primera fila y acabó tercero este domingo en la cuarta pista más larga del Mundial (6.003 metros).

"Creo que durante la carrera la verdad es que el coche estaba funcionando realmente bien. Con ambos compuestos tuvimos aire limpio durante todo el tiempo; lo que te permitía gestionar los neumáticos", explicó 'Mad Max', que sigue tercero en el Mundial, pero ahora a 69 puntos del líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren) -que se retiró, accidentado, en la primera vuelta- y a 44 del segundo, que es el inglés Lando Norris, compañero del anterior y que este domingo no pasó del séptimo.

"Y la verdad es que sí, fue una victoria sin grandes problemas"; admitió Verstappen tras firmar en Baku por decimocuarta vez un 'triplete' en la F1, al haber ganado desde la 'pole' y con la vuelta rápida en carrera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No es fácil, aquí, porque hacía bastante viento y el coche se movía mucho durante todo el tiempo. Pero está claro que estoy realmente contento con este rendimiento; y con esta victoria", comentó el ídolo deportivo de los Países Bajos en la capital de Azerbaiyán tras lograr el triunfo en una carrera que controló de principio a fin.