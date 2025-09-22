Brian Uriarte será compañero de Álvaro Carpe en el equipo KTM Ajo en 2026

El piloto español podría alzarse con la corona del 'FIM JuniorGP' después de la victoria y el segundo puesto conseguidos el pasado fin de semana en Misano Adriático, con lo que acumula cinco victorias y 6 podios en las ocho carreras disputadas hasta la fecha, lo que le otorga una ventaja de 62 puntos en la clasificación a falta de dos rondas y 100 puntos en juego.

Su próximo compañero de equipo, Álvaro Carpe, ya ganó la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP en 2024, antes de dar el salto al mundial.

Uriarte sólo pudo competir en las últimas cinco rondas de 2024 debido al límite de edad de la competición, que no alcanzó hasta la ronda de Jerez, donde logró una victoria y un segundo puesto y, con un cuarto, un quinto y un séptimo puesto en las últimas tres rondas, logró terminar décimo en la clasificación a pesar de perderse más de la mitad de la temporada.

Ahora, Uriarte se unirá a Carpe de nuevo para formar una de las alineaciones más fuertes de la categoría para 2026, aunque correrá en circuitos en gran parte desconocidos en 2025.

"Estoy muy orgulloso de formar parte del equipo KTM Ajo, que ahora mismo es el mejor equipo de la parrilla, como puede verse en los resultados que están consiguiendo y su trayectoria a lo largo de los años, y siempre ha sido un sueño unirme a este equipo", afirma Uriarte en la nota de prensa del equipo.

"Estoy muy contento de haber ganado el título de la Red Bull Rookies Cup, y aún nos quedan algunas rondas del FIM JuniorGP por delante, lo que me ayudará a seguir preparándome para esta nueva etapa de mi carrera!, agrega Brian Uriarte.