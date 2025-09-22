El finlandés Rico Salmela será piloto de KTM Tech3 en 2026

Salmela será el único piloto finlandés en activo en el campeonato, con apenas 17 años, y formará equipo con Perrone, el novato de la actual temporada, que ya ha conseguido dos podios y dos 'pole position'.

El piloto finlandés consiguió cuatro podios en la 'Red Bull Rookies Cup' de 2024, antes de centrarse en el 'FIM JuniorGP' durante la presente temporada, en donde ha logrado cinco podios consecutivos hasta ahora, lo que le sitúa en la lucha por el título a falta de dos rondas.

"Estoy muy contento con la noticia, que llega en una temporada que ha sido buena y ha dado sus frutos, porque voy a uno de los mejores equipos y me da confianza saber que hay mucha experiencia y es un equipo de primer nivel", afirma Salmela en la nota de prensa de la escudería.