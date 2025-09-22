Automovilismo

Maverick Viñales dice sentirse cada vez más fuerte y querer mejorar en cada carrera

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El español Maverick Viñales (KTM RC 16) viaja con optimismo al Gran Premio de Japón de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito 'Twin Ring' de Motegi, pues asegura estar cada vez más recuperado de su lesión en el hombro y más fuerte.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 09:50
"Me siento más fuerte cada día, así que nuestro objetivo es seguir mejorando para volver a estar al ciento por ciento,", explica Viñales en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que "Misano fue difícil" para su equipo.

"El circuito fue muy exigente físicamente, pero lo superamos con buenas sensaciones, porque sabemos que tenemos el ritmo y nuestro equipo es fuerte, así que trabajé bien para recuperarme y llegar a Japón en buena forma", insiste el piloto de Roses.

Al referirse a su nueva moto, la KTM RC 16, afirma: "Está rindiendo bien en esta pista, así que estoy seguro de que nos ayudará y Motegi es un circuito que me encanta, la afición siempre es muy amable y me gusta la cultura japonesa, es una de mis paradas favoritas del calendario, así que estoy emocionado de comenzar la gira asiática con Japón".

