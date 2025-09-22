Maverick Viñales dice sentirse cada vez más fuerte y querer mejorar en cada carrera

"Me siento más fuerte cada día, así que nuestro objetivo es seguir mejorando para volver a estar al ciento por ciento,", explica Viñales en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que "Misano fue difícil" para su equipo.

"El circuito fue muy exigente físicamente, pero lo superamos con buenas sensaciones, porque sabemos que tenemos el ritmo y nuestro equipo es fuerte, así que trabajé bien para recuperarme y llegar a Japón en buena forma", insiste el piloto de Roses.

Al referirse a su nueva moto, la KTM RC 16, afirma: "Está rindiendo bien en esta pista, así que estoy seguro de que nos ayudará y Motegi es un circuito que me encanta, la afición siempre es muy amable y me gusta la cultura japonesa, es una de mis paradas favoritas del calendario, así que estoy emocionado de comenzar la gira asiática con Japón".