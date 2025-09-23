Al-Attiyah y Sanders, los mejores en el prólogo del Rally-Raid de Portugal

Al-Attiyah, del equipo The Dacia Sandriders, marcó un tiempo de 5:02.9 minutos en los 5,15 km del recorrido. Con el mismo tiempo acabó el portugués Gonçalo Guerreiro (Dacia/Nasser Racing Team) y a un segundo lo hizo el trcero, el sueco Mattias Ekström (Can-Am).

El brasileño Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC) y el portugués João Fereira (Toyota Gazoo Racing), segundo en 2024, acabaron a continuación igualados a cuarto segundos, y con el francés Sebastien Loeb (Dacia) octavo a siete.

"Salimos los primeros y ganamos el prólogo. Ese era nuestro plan, igual que el año pasado, cuando hicimos lo mismo y acabamos ganando el rally. Ahora podemos elegir una buena posición de salida para mañana, ni muy delante ni muy atrás, para evitar lo peor del polvo", dijo Al-Attiyah al terminar.

El español Carlos Sainz, cuarto la temporada pasada con un Mini X-raid, cedió 1:28 minutos en el prólogo, esta vez al volante de un Ford Raptor T1+. En la meta, el madrileño explicó que había levantado el pie del acelerador para evitar cometer un error más grave debido al polvo en suspensión, sgún la web oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el apartado de motos el ganador del prólogo fue el australiano Daniel Sanders (KTM), con un tiempo de 04:47.0. Superó por dos segundos al español Edgar Canet, su compañero en el equipo Red Bull KTM Factory Racing, y por siete al sudafricano Michael Docherty, del Bas World KTM Team.

Cuarto a 10 segundos y quinto a 11 acabaron otros dos españoles, Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) y Alfredo Pellicer (KTM/XRaids Experience).

El prólogo sirve para determinar qué posición eligen los pilotos de delante para salir este miércoles, cuendo comienza la carrera propiamente dicha con la primera etapa, de 302 km cronometrados en Grândola.

El jueves la carrera entra en Espapña con la segunda etapa, entre Grândola y Badajoz y 429 km de cromometrada. El viernes Badajoz acoge çintegra la tercera etapa, esta vez con una especial de 308.

La cuarta etapa se disputará el sábado entre Badajoz y Lisboa (274 km). La carrera acaba el domingo con 103 km cronometrados con salida y meta en la capital portuguesa.