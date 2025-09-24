El GP de F1 de Madrid 2026 agota 20.000 entradas en 12 horas y alcanza 48.500 en 8 días

La preventa comenzó el 15 de septiembre y, hasta el día 23, ya se habían vendido decenas de miles de billetes, el 25 % de ellos comercializados fuera de España, según detalló la organización del circuito en un comunicado.
La demanda ha sido especialmente intensa en las entradas más asequibles: los abonos de 'pelouse', desde 195 euros, y los de grada, desde los 324, que se han agotado en minutos.
Dicho éxito viene respaldado por una ambiciosa campaña de promoción global llevada a cabo en distintos puntos destacados del mundo.
Coincidiendo con la apertura al público general, un vídeo en 3D del Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España se proyectó en enclaves tan icónicos como Times Square (Nueva York), el Burj Khalifa (Dubái), Shinjuku (Tokio) y hasta ocho pantallas en Ciudad de México.
Del porcentaje total de las ventas correspondientes a compradores extranjeros, lideran Reino Unido con un 4 %, seguido por México (3 %) y Estados Unidos (2,5 %), lo que confirma el atractivo de 'Madring' en mercados clave para la F1.
El circuito urbano, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, se construye en paralelo a la venta de entradas y se perfila como uno de los grandes reclamos de la temporada.