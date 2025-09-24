El GP de F1 de Madrid 2026 agota 20.000 entradas en 12 horas y alcanza 48.500 en 8 días

Madrid, 24 sep (EFE).- El Gran Premio de Fórmula 1 de España, que se celebrará en Madrid por primera vez tras 45 años del 11 al 13 de septiembre de 2026, arrancó con cifras récord al vender más de 20.000 entradas al público general en apenas 12 horas, para un total de 48.500 vendidas en ocho días.