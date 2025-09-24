González y Rueda en busca de sentenciar sus títulos en el periplo asiático

En atención a la ventaja que acumulan en sus respectivas clasificación, quien más 'accesible' o próxima tiene la consecución del título es José Antonio Rueda, quien acumula 78 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que no es otro que el también español Ángel Piqueras (KTM) en la categoría de Moto3, en la que los cinco primeros clasificados son de la misma nacionalidad.

Rueda es, además, el piloto con más victorias en la categoría pequeña del campeonato del mundo de motociclismo, con ocho, aunque todos ellos, menos el debutante Álvaro Carpe (KTM) -quinto- saben lo que es subirse a lo más alto del 'cajón', ya que entre ellos se reparten todas las victorias de la temporada.

Bien es cierto que la categoría de Moto3 suele 'repartir' sus victorias en últimas vueltas de auténtico infarto en las que todo puede suceder y aspiran junto a ellos a lograr algún triunfo antes de que acabe el año el propio Álvaro Caroe, pero también el australiano Joel Kelso (KTM), el argentino Valentín Perrone (KTM), los japoneses Taiyo Furusato (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM) o los italianos Dennis Foggia (KTM), Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM).

A esta larga lista de aspirantes al triunfo antes del final de la temporada 2025 de Moto3, hay que unir a dos españoles y compañeros de equipo, Adrián Fernández y David Almansa, que han estado muy cerca de conseguirlo sobre sus Honda de la escudería Leopard, pero por un motivo un otro siempre se han quedado con la 'miel en los labios'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Algo más complicado lo tiene Manuel 'Manugas' González en Moto2, que cuenta con una ventaja de 39 puntos sobre el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex), quien ha señalado en más de una ocasión que le bastaría con lograr su objetivo en la última de las citas del 'periplo asiático', en el circuito malasio de Sepang.

González suma un total de cuatro victorias en lo que va de temporada, pues en esta categoría los triunfos están mucho más repartidos y hay hasta diez pilotos que han logrado subirse a lo más alto del podio en lo que va de año.

Uno de los aspectos más a favor de 'Manugas' González es su regularidad, pues ha logrado puntuar en todos los grandes premios menos tres (Austin, Gran Bretaña y Austria) y salvo la novena posición de Motorland Aragón sus peores resultados son dos cuartos (Alemania y Cataluña).

Y es que como él mismo ha explicado en ocasiones, cuando no le van del todo bien las cosas consigue acabar entre los cinco primeros, en tanto que sus rivales, cuando pasan por los mismos problemas, acaban mucho más atrás.

Evidentemente, tal cual ha manifestado, con esta regularidad las cuentas le podrían salir para proclamarse campeón del mundo en Malasia, pues apenas restarían por disputarse los grandes premios de Portugal y Comunidad Valenciana, aunque el piloto madrileño buscará 'arañar' el mejor resultado posible en todas las pruebas que faltan por disputarse y, en Japón, ha sido el último vencedor, si bien el mismo 'suaviza' la victoria al recordar que fue en unas condiciones de mojado muy complicadas.

En cualquier caso, Manuel González será el referente en las carreras que restan por disputarse y sus rivales más peligrosos Diogo Moreira, el belga Barry Baltus (Kalex), el británico Jake Dixon (Boscoscuro), los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Boscoscuro), el australiano Senna Agius (Kalex), el colombiano David Alonso (Kalex), el turco Deniz Öncü (Kalex) o el estadounidense Joe Roberts.

Junto a ellos, deberían estar los españoles Arón Canet, Daniel Holgado (Kalex), Albert Arenas (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Alonso López (Boscoscuro), Iván Ortolá (Boscoscuro) y Marcos Ramírez (Kalex).