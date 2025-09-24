Piqueras y Yamanaka dicen tener muchas ganas de correr en Motegi

"Estoy contento y con ganas de empezar la gira asiática, porque me gusta mucho y se pasa mucho tiempo con el equipo, y eso es positivo, además Japón es un circuito que me gusta y en el que el año pasado conseguí ir rápido", explica Ángel Piqueras en la nota de prensa de su equipo, en la que también destaca que espera "pelear delante".

Para Ryusei Yamanaka supone la carrera 'de casa' y por ese motivo dice estar "deseando de que empiece el Gran Premio de Japón, que es una de las carreras especiales del año y siempre es bueno correr delante de los aficionados japoneses".

"Sigo peleando para que llegue la primera victoria, pero por ahora hay que intentar tener buen ritmo desde el viernes", explica Yamanaka.